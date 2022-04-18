المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: وتيرة قصف الطيران الروسى زادت 50%

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إن وتيرة قصف الطيران الروسى زادت بنسبة 50%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي" إنه يجب على العالم بأسره أن يكون قلقًا من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية فى الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكى فى مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، " لست أنا فقط، كل العالم، والبلدان يجب أن تكون قلقة، فبالنسبة لهم حياة الناس لا شيئ، أعتقد أننا لا ينبغى أن نخاف بل نكون مستعدين، لكن هذا الأمر ليس متعلقًا بأوكرانيا وحدها، ولكن للعالم بأسره".

يذكر أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد بحث هاتفيا الليلة الماضية مع مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا، خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

وكتب زيلينسكى، فى تغريدة على موقع "تويتر"، "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولى مسألة ضمان الاستقرار المالى لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.