"الدفاع الروسية": القوات الجوية دمرت 44 موقعا عسكريا فى أوكرانيا

وقال كوناشينكوف - بحسب وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - " لقد دمرت القوات الجوية الروسية 44 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها مركزا للقيادة ومنظومة دفاع جوي "إس-300"، وثلاثة مستودعات للذخيرة، و23 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت أربعة مراكز قيادة وأربع مدفعيات ومستودعين للوقود وأكثر من 100 موقع أوكراني آخر".

وأضاف كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" بالقرب من بلدتي فيدوروفكا وزافودي في ضواحي خاركوف، وطائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة بافلوجراد".

ولفت إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم تدمير 136 طائرة و471 طائرة بدون طيار و2308 دبابات و249 منظومة دفاع جوي و254 قاذفة صواريخ و998 مدفعا و2171 عربة عسكرية".

من جهة أخرى، أعلنت سلطات إقليم دونيتسك اليوم الاثنين مقتل نحو 50 من قوات اللواء (36) لمشاة البحرية الأوكرانية من بينهم قائد لواء وكبار ضباطه، وذلك خلال محاولتهم اختراق الحصار المفروض على مصنع "إيليتش" للصلب في ماريوبول .

وقال إدوارد باسورين، نائب شرطة إقليم دونيتسك - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " لقد حاولت مجموعة من قوات اللواء (36) لمشاة البحرية الأوكرانية الخروج من مصنع "إيليتش ماريوبول" الذي تتم محاصرتهم بداخله، وتصدت وحدة من القوات الخاصة من إقليم دونيتسك للمحاولة ومنعتها".

وأوضح أنه "أثناء تفتيش موقع الاشتباك، عثر على جثة قائد اللواء 36 البحري العقيد فلاديمير بارانيوك وممتلكاته الشخصية وأسلحته".