القهوة أفضل مشروب لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى

كتبت - ميرفت رشاد

مرض السكري من النوع الثانى هو حالة مزمنة ينتج عنها ارتفاع نسبة السكر في مجرى الدم ، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى اضطرابات في الدورة الدموية والجهاز العصبي وجهاز المناعة، يؤدي هذا إلى عدم إنتاج البنكرياس بكمية كافية من الأنسولين وهو هرمون ينظم حركة السكر في الخلايا ، على الرغم من عدم وجود علاج ، إلا أن هناك طرقًا للتحكم في نسبة السكر في الدم ، مثل إنقاص الوزن واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

إذا كنت تشعر أنك معرض للإصابة بالمرض ، فهناك أيضًا طرق لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، بما في ذلك تناول أطعمة ومشروبات معينة من أجل القيام بذلك ، ووفقًا لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن القهوة هي أفضل مشروب لخفض مرض السكري من النوع 2 لكل من الرجال والنساء.

كان المشاركون خاليين من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان خلال فترة الدراسة للمتابعة ، استنتج أن استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

أظهرت الدراسة أن خطر إصابة النساء بمرض السكري من النوع 2 انخفض بنسبة 8٪ ، بينما قلل الرجال من خطر الإصابة به بنسبة 4٪ عند شرب القهوة العادية ، أو 7٪ إذا تناولوا القهوة منزوعة الكافيين.

اقترح البحث أيضًا أن القهوة تعد بديلاً جيدًا للمشروبات المحلاة بالسكر ، مثل المشروبات الغازية ، طالما أن القهوة لا تحتوي على الكثير من التحلية أو المبيض، تحتوي المشروبات الغازية على سكريات مضافة ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد وأمراض القلب وتسوس الأسنان وزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس واتخاذ خيار غذائي سيء بشكل عام.