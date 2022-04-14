لمرضى السكرى.. كيف تحافظ على نسبة السكر في الدم أثناء الصيام؟

كتبت إيناس البنا

فى شهر رمضان يحتاج مرضى السكري إلى المزيد من الحذر واتباع نظام غذائي سليم للتحكم في مستويات السكر في الدم. فكيف يمكن لمرضى السكري التعامل مع الأعراض أثناء الصيام حسب موقع "health site

ما يجب فعله و ما لا يجب فعله..

مرض السكري هو حالة تتطلب المراقبة المنتظمة والتأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم في المعدل الطبيعي وتقليل التقلبات قدر الإمكان. خلال شهر رمضان، المرضى يحتاجون إلى مراقبة مرض السكري ونسبة السكر باستمرار لأنهم يصومون أكثر من 10-12 ساعة ".

اليوم، هناك أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز تساعد مرضى السكري على فهم ملف تعريف الجلوكوز لديهم على مدار 24 ساعة، يمكن للمرء استخدام أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة التي تساعدك على تجنب ألم الوخز عدة مرات وتكون أسرع وأكثر دقة. الأجهزة القابلة للارتداء التي توفر قراءات فورية للجلوكوز ، وبالتالي تُظهر اتجاه الجلوكوز أثناء الإفطار وفي وقت السحور " .

العادات الصحية التي يجب اتباعها في رمضان..



إن اتباع نظام غذائي متوازن واتباع نمط حياة صحي خلال فترة الصيام لهما نفس الأهمية. فيما يلي بعض النصائح:

مشتملات الوجبة أثناء الإفطار والسحور..

ابدأ وجبة الإفطار بطعام غني بالكربوهيدرات البسيطة ويمكن أن يمتصه الجسم بسرعة مثل 1-2 تمر أو حليب ، تليها كربوهيدرات معقدة مثل الأرز البني. خلال السحور، يمكن للفرد تناول الحبوب الكاملة والخضراوات وتأخذها في وقت متأخر قدر الإمكان. بدلاً من ذلك ، يمكن للمرء أن يختار البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والتوفو والمكسرات لأنها توفر الطاقة. أخيرًا ، يساعد كوب من الحليب أو الفاكهة قبل النوم في الحفاظ على مستويات السكر حتى الصباح الباكر.

ممارسة التمارين الرياضية..



اهدف إلى مواكبة روتين التمرين ولكن قلل من شدة التمارين أثناء الصيام. إذا كان التدريب صعبًا للغاية ، فيمكن للمرء التركيز على المشي أو التمارين الخفيفة مثل اليوجا. يمكن أن تساعد تمارين المقاومة في منع فقدان العضلات عند نقص السعرات الحرارية خلال شهر رمضان.

نمط النوم..



من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على هرمونات الجوع، مما يجعل من الصعب مقاومة كميات كبيرة من الأطعمة عالية السعرات الحرارية أثناء فترة تناول الطعام، النوم مهم أيضًا لعملية التمثيل الغذائي ، والذي ثبت أنه يسهل تنظيم جلوكوز الدم وهو أمر ضروري لإدارة مرض السكري.