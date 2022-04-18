القبض على شخص فى مقر الحكومة البريطانية بلندن وبحوزته سكين

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ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، القبض على رجل بعد تعرضه للصعق الكهربائى عندما واجه ضباط شرطة وزارة الدفاع بسكين فى منطقة الحكومة البريطانية فى وستمنستر، لندن.



وقالت شرطة العاصمة، أن الرجل البالغ من العمر 29 عامًا، كان مسلحًا بسكين، وتصدى لضابطين فى حوالى الساعة 8.50 صباح اليوم بتوقيت لندن.



وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، أنه تم استخدام صاعق كهربائى وتقييد الرجل من قبل الضباط وتم القبض عليه بشبهة محاولة القتل وحيازة سلاح هجومى، وأنه لا يزال رهن الاعتقال فى مركز شرطة لندن.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب.