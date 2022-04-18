وكالات الأنباء

تمكنت السلفادور من اعتقال 10 آلاف من أفراد العصابات بعد أقل من ثلاثة أسابيع على مجزرة خلفت 62 قتيلاً، حسبما نقلت "مونت كارلو" الدولية.

وتشن سلطات البلاد حاليا هجوما على العصابات التي تعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز والمسؤولة عن موجة جرائم القتل الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وكان البرلمان في السلفادور قد وافق على فرض حالة طوارئ بعد سلسلة من 87 جريمة قتل نسب تنفيذها إلى العصابات بين 25 و27 مارس.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة العنف فى السلفادور وبعض تعديلات الجمعية التشريعية على القانون الجنائى فى مواجهة عنف العصابات المتزايد.