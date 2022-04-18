وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكترونى"نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف والقتل التي ارتكبتها عصابات إم إس-13 والتي تعرف أيضاً بـ (مارا سالفاتروتشا) وباريو 18 في السلفادور في 25 و26 و27 مارس الماضي".

وحث بلينكن، السلفادور، على معالجة هذا التهديد مع حماية الحريات المدنية الحيوية، بما في ذلك حرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، مشيرا إلى التهديدات التي تشكلها هذه العصابات لأمن السلفادور والولايات المتحدة القومي. 