استكمال فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية فى قرى حياة كريمة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة فرع أسوان، تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى وذلك بقريتى العتمور قبلى وسبعة قبلى بمركز كوم أمبو، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأسوان، أن برنامج التثقيف المالى استهدف تدريب 100 سيدة وتوعيتهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت، أن البرنامج يتضمن تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالى " وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة والصادرة عن منظمة العمل الدولية ، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الموضوعات المتخصصة ومنها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الإحتياجات والرغبات ، بجانب التعرف على أساليب الإدخار المختلفة وإختيار الأنسب منها ، علاوة على كيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين ، كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى إستمرار تنظيم فعاليات برنامج " جلسات الدوار " وذلك بقرية منيحة بكوم أمبو بالتعاون مع مديرية الأوقاف .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسرة بمختلف القرى والنجوع ولاسيما فى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).



فاعليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية (1)



فاعليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية (2)



فاعليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية (3)



فاعليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية (4)