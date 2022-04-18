إزاى تتغلب على الأرق وقلة النوم فى رمضان؟

كتبت نهير عبد النبى

الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للحفاظ على صحتنا اليومية وعافيتنا وقدرتنا العامة على العمل بشكل جيد طوال اليوم خلال شهر رمضان يمكن أن يتعطل جدول نومنا المعتاد بسبب التجمعات والأنشطة الاجتماعية ، والتي غالبًا ما تستمر حتى وقت متأخر من الليل مما يؤدي إلى تغيير عاداتنا في النوم والأكل هذا يمكن أن يزعج ساعاتنا البيولوجية ويؤثر على صحتنا العامة بعدة طرق.

وحسب ما ذكره موقع helthline فأن هناك بعض الآثار الأكثر شيوعًا لقلة النوم ومنها:

الصداع وتقلب المزاج



يحافظ جسمنا على إيقاع الساعة البيولوجية - ساعة داخلية تعمل على مدار 24 ساعة تلعب دورًا مهمًا عندما نغفو ونستيقظ. يمكن لأي تغييرات في نمط نومنا أن تعطل هذا الإيقاع ، وغالبًا ما تؤدي إلى تقلبات مزاجية وقصر المزاج ، وبالنسبة للبعض ، تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع والصداع النصفي.

التأثير على الوظيفة الإدراكية..



الحصول على قسط مناسب من الراحة يساعدنا على التفكير بوضوح ، والاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها ، ويساعدنا في اتخاذ القرار عندما لا نحصل على قسط كافٍ من النوم ، يصبح من الصعب التركيز والاهتمام الكامل ، وتتباطأ أوقات رد فعلنا ، ويمكن أن تتأثر قدراتنا الإبداعية وحل المشكلات.

نصائح لنوم أفضل في رمضان..

1: حاول النوم لمدة 4 ساعات على الأقل ليلاً بعد الإفطار قبل الاستيقاظ للسحور والفجر والعودة إلى النوم لبضع ساعات قبل الاستيقاظ في اليوم التالي.

2: حاول التخطيط لروتين نوم معدل لشهر رمضان بحيث تنام وتستيقظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، سيساعد ذلك جسمك على تنظيم إيقاع للحصول على نوم أكثر راحة.

3:تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو الدهنية أو السكرية في الإفطار، حيث يمكن أن يتأثر نومك لأن جسمك يعمل وقتًا إضافيًا لهضم وجبتك، و يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالتوابل أيضًا سيئة للنوم لأنها يمكن أن تسبب الغازات وحموضة المعدة، يمكن أن يساعد أيضًا تجنب الكافيين لعدة ساعات قبل النوم على النوم المريح.

4: تعتبر المساحة الهادئة والمظلمة مثالية للنوم والاستمرار في النوم، تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول والتلفزيون بالقرب من وقت النوم حيث تشير الدراسات إلى أن الضوء الأزرق من الشاشات يمكن أن يتداخل مع جودة النوم.