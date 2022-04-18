أطعمة تحسن عمل خلايا المخ عند الإصابة بأعراض كورونا طويلة الأجل

كتبت فاطمة خليل

ضباب الدماغ من أعراض فيروس كورونا طويلة الأمد التي قد تستمر حتى بعد التعافي من العدوى الأولية لعدة أشهر، ولا يعد ضباب الدماغ في حد ذاته حالة طبية ولكنه يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض تشمل قلة التركيز والارتباك والأفكار الضبابية، كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الوظيفة اليومية للشخص، فى هذا التقرير نقدم أطعمة تحسن عمل خلايا المخ وتحسن التركيز عند المعاناة من ضباب الدماغ كأحد أعراض كورونا طويلة الأمد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الآثار طويلة المدى لضباب الدماغ



يعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن مشكلة ضباب الدماغ تتحسن بمرور الوقت، إلا أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا قد يكون له تأثير خطير على صحة الدماغ.

وبحسب الأبحاث فإن الفيروس يتسبب في تلف الميتوكوندريا في خلايا الدماغ من المعروف أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل إلى أي جزء من الجسم ، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجسدية وبالمثل ، فإنه يدخل إلى الدماغ من خلال الحاجز الدموي الدماغي غير المنفذ وقد يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ السليمة يقفل الفيروس الأوعية الدموية ويتكاثر داخل خلاياه ثم يمر عبر الدماغ.

كيفية تعزيز نمو خلايا المخ السليمة



قد يؤثر الضرر الذي يسببه الفيروس في خلايا الدماغ على جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بعدوى شديدة

لذا يجب تناول الأطعمة المغذية التي تدعم خلايا الدماغ السليمة.

يمكن أن تساعد الأطعمة المليئة بالمغذيات في التجديد السريع لخلايا الدماغ ، وخاصة تلك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية. بذور الكتان ، بذور الشيا ، الأسماك ، الجوز ، المحار ، زيت الكانولا ، الفاصوليا البحرية ، براعم بروكسل ، والأفوكادو هي بعض المصادر الممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بحمض ألفا ليبويك و L-carnitine والكرياتين مفيدة أيضًا في تحسين صحة الدماغ. يمكن العثور على هذه العناصر الغذائية بسهولة في الدواجن والبيض والمكسرات والفاصوليا والبذور والسبانخ.

حالات صحية أخرى يمكن أن تسبب تلف خلايا الدماغ



الفيروس التاجي الذي يدخل خلايا الدماغ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى السكر في الخلايا العصبية يحدث ذلك لأن الميتوكوندريا في النيوترونات تغير شكلها وهيكلها بسرعة ، مما يؤدي إلى تغييرات أيضية عميقة بشكل عام.

يمكن أن يزيد في النهاية من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، وهو مرض تم الإبلاغ عنه لدى العديد من الأشخاص بعد التعافي من فيروس كورونا لتجنب ذلك ، يوصي بتقليل استهلاك الكربوهيدرات المكررة والسكر.

طرق أخرى لعلاج ضباب الدماغ



من الواضح أن الالتهاب حول الدماغ الناجم عن الفيروس يؤدي إلى ضباب الدماغ ، ولكن هناك أيضًا بعض العوامل غير المباشرة التي قد تساهم في حدوث هذه الحالة أيضًا.

-نوعية النوم الرديئة

-اكتئاب

-زيادة التوتر أو القلق

-التغييرات الغذائية

-قلة النشاط البدني

-الآثار الجانبية لبعض الأدوية

عندما تشاهد أعراض ضباب الدماغ ، حاول التفكير في كل هذه العوامل وتعديل روتينك اليومي وفقًا لذلك قد يساعد تبني عادات صحية في تعزيز وظائفك العقلية.