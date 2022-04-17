اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة بهية

الأحد، 17 أبريل 2022 02:01 م
وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة بهية وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة بهية
تقرير خاص

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة  ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بشأن التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي على مستوي الجمهورية.
 
وقد قام بتوقيع البروتوكول اللواء اسماعيل الفار ، المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة وممثلا عن الوزارة، والأستاذة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.
 
وقد أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة بهية يهدف الي التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري.
حيث تعتبر المرأة المصرية هي عماد المجتمع لذلك سيتم عمل ندوات توعوية في العديد من مراكز الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية للتوعية بسرطان الثدي، وايضا من المقرر ان يتم توفير خدمة الكشف المبكر المجاني عن سرطان الثدي بالتنسيق مع مؤسسة بهية.
 
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الدكتور أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

مؤسسة بهية

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