اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 09:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهندسين تنظم حفل إفطار بحضور وزراء الكهرباء والري

الأحد، 17 أبريل 2022 08:43 م
نقابة المهندسين تنظم حفل إفطار بحضور وزراء الكهرباء والري حفل إفطار نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقابة المهندسين تنظم حفل إفطار بحضور وزراء الكهرباء والري
أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة وأبناءها داعمين للدولة المصرية العظيمة، وأن نقابة المهندسين تؤكد على دورها كأستشارى هندسى للدولة.
 
واستطرد: "نقابة المهندسين على استعداد تام لتقديم كافة خدماتها لزملائنا النواب، وتدعوهم لاعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى كافة محافظات الجمهورية هى مقار دائمة لهم لخدمة الوطن." مقدما التحية لكل مهندس مصرى يبذل الجهد والعرق فى موقعة لخدمة الوطن.
 
جاء ذلك خلال كلمته فى حفل الافطار الذى نظمته النقابة اليوم الأحد 17 ابريل 2022 بحضور المهندس محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،
 واللواء محمد أحمد مرسى وزير الانتاج الحربى، والمهندس محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من رؤساءالهيئات ورؤساءالنقابات الفرعية، وأعضاء المجلس الاعلى لنقابة المهندسين ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المهندسين.
 
 
واعرب النبراوي عن سعادته بهذا الجمع، الذى يعبر تعبيرا حقيقيا عن تلاحم المهندسين المصريين فى كافة مواقعهم، وهو ما يؤكد الرغبة الأكيدة للمهندسين فى تقديم كل ما فى استطاعتهم لخدمة الوطن. وقال نقيب المهندسين " نلتقى اليوم مهندسى مصر، الذين يقودون التنمية والتعمير فى ربوع مصر، ويتحملون مسئولية نقل مصر إلى عصر جديد ملئ بالتفاؤل والأمل".
 
واختتم المهندس طارق النبراوى كلمته بتقديم التحية للمهندس على ابوالقاسم، المهندس المصرى الذى ثبتت براءته مما نسب اليه . مشيدا بالموقف المصرى الصلب على كافة المستويات ومن كل الأجهزة والوزارات ونقابة المهندسين ، الذى كان له الأثر الكبير فى عودته إلى أسرته ووطنه.
 
وفى بداية الاحتفالية قام المهندس أحمد صبرى أمين العام المساعد لنقابة المهندسين بالترحيب بالحضور من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مشيرا الى ان هذا الحفل يأتى كتقليد تحرص النقابة على اقامته سنويا من أجل دعم أواصر الصداقة والعلاقة الطبية بين أعضاء مجلس النقابة من جهة وبين كافة المؤسسات بالدولة والالتقاء فى أجواء رمضانية مميزة.
 
كان في استقبال الحضور المهندس يسري عبدالله سالم الأمين العام للنقابة، والمهندس حسام الدين مصطفي رزق والمهندس ايهاب خضر وكيلا النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد، والمهندس المعتز بالله بركات أمين الصندوق المساعد.
 
IMG-20220417-WA0001
طارق النبراوى نقيب المهندسين

IMG-20220417-WA0002
 

IMG-20220417-WA0008
 

IMG-20220417-WA0009
حفل افطار نقابة الهندسين

IMG-20220417-WA0010
 

 


نقابة المهندسين

طارق النبراوى

وزير الكهرباء

وزير الري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة