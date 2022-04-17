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طالبت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام والاتصالات الروسية "روسكوماندتسور" شركة جوجل برفع القيود على الفور عن قنوات يوتيوب الخاصة بالفروع الإقليمية الروسية لمحطات التلفزيون والراديو الحكومى الروسى.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن "روسكوماندتسور" تطالب شركة جوجل باستعادة الوصول على الفور إلى قنوات يوتيوب الخاصة بفروع قوات التلفزيون والراديو الروسي الحكومي المملوكة لوسائل الإعلام الإقليمية التي تديرها الدولة الروسية".

وقال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، إن سقوط ماريوبول قد يعرقل أى مفاوضات مع روسيا، لاسيما وأن الوضع فى ماريوبول مفجع، والمدينة لم تعد موجودة.

وكان رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، قال اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فى مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد لازالت تقاتل ولم تستسلم.

وأضاف شميهال -فى تصريح لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن مدينة ماريوبول لم تسقط بعد بالرغم من انتهاء المهلة التى منحتها روسيا للقوات الأوكرانية فى المدينة للاستسلام، كما لم تسقط أى مدينة كبيرة فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن مدينة خيرسون فقط هى التى تخضع لسيطرة القوات العسكرية الروسية لكن بقية المدن تخضع للسيطرة الأوكرانية.

وفى وقت سابق، استدعت روسيا السفير الإسرائيلى، احتجاجا على إدانة الخارجية الإسرائيلية حرب روسيا فى أوكرانيا، واتهمت وزارة الدفاع الروسية، الحكومة الأوكرانية، بمنع القوات الأوكرانية المحاصرة فى مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها فى مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام.

وذكّر المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى موجز عقده صباح اليوم الأحد، بالمبادرة الأخيرة التى تقدمت بها روسيا الليلة الماضية إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين فى "آزوفستال" لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم.