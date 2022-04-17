وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن "روسكوماندتسور" تطالب شركة جوجل باستعادة الوصول على الفور إلى قنوات يوتيوب الخاصة بفروع قوات التلفزيون والراديو الروسي الحكومي المملوكة لوسائل الإعلام الإقليمية التي تديرها الدولة الروسية".