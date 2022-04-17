اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 5 وإصابة 13 بقصف على وسط مدينة خاركيف الأوكرانية

الأحد، 17 أبريل 2022 02:58 م
مقتل 5 وإصابة 13 بقصف على وسط مدينة خاركيف الأوكرانية أوكرانيا
كتب ـ أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل 5 وإصابة 13 بقصف على وسط مدينة خاركيف الأوكرانية .

وفى وقت سابق، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد، مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

 

 


حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيطاليا تعيد فتح سفارتها فى كييف بعد 50 يوما من حرب أوكرانيا

الأحد، 17 أبريل 2022 02:12 م

مدير الصحة العالمية: قلقون بشأن تدمير المنشآت الصحية فى أوكرانيا

الأحد، 17 أبريل 2022 01:14 م

غازبروم الروسية: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة بانتظام وفق طلبات أوروبية

الأحد، 17 أبريل 2022 12:49 م

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين "الأقصى".. إصابة 5 مصلين في إطلاق نار على مسجد بكندا.. أوكرانيا توقف عمليات إجلاء المدنيين من شرق البلاد

الأحد، 17 أبريل 2022 12:00 م

السلطات الروسية: أكثر من 845 ألف لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا

الأحد، 17 أبريل 2022 11:58 ص

مستشار رئيس أوكرانيا: طلبنا من مجموعة السبع 50 مليار دولار لسد عجز الميزانية

الأحد، 17 أبريل 2022 11:45 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة