مصرع مراهقين وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

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قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إن مراهقين لقيا مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث إطلاق نار أثناء حفل في أحد المنازل في مدينة بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح عيد الفصح.

ووقع الحادث في منزل مستأجر بعد الساعة الواحدة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي، وتقدر السلطات أن ما يصل إلى 200 شخص كانوا في المنزل، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقالت الشرطة إن عدة أعيرة نارية أطلقت خارج المنزل، مضيفة أن ما مجموعه 11 ضحية نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، توفي منهم اثنان.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات جارية بشأن ملابسات الحادث، ويجري جمع الأدلة من ثمانية مواقع منفصلة.