محافظ المنوفية يكلف الصحة بإنهاء إجراءات صرف علاج لطفل يعانى من ضمور بالمخ

المنوفية - محمد فتحى

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،اليوم، عددا من المواطنين للإستماع إلى مطالبهم والتعرف على شكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وكلف محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بسرعة اتخاذ اللازم ومراجعة الموقف على الطبيعة حيال عدد من شكاوى المواطنين بمركز أشمون ، حيث يتضرر أحدهم من ساقية المنقدى من عدم إستكمال إمدادات الصرف الصحى بالشارع الخاصة ، وكذا شكوى أهالى منطقة المراحات غرب قرية كفر أبو محمود يلتمسون إدراج تلك المنطقة في توصيل خدمة الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالرغم من وجود خدمات المياه والكهرباء والتليفونات ، وشكوى سكان عزبة المعاشات بسبك الأحد يتضررون من طفح مياه الصرف الصحى بشوارع العزبة ويلتمسون إمكانية إنشاء شبكة للصرف الصحي تخدم المنطقة بأكملها " عزبة المعاشات - عزبة الهوانم - عزبة الجواهرجي " حفاظاً على الصالح العام.



وخلال اللقاء أحال المحافظ شكوتين لرئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أحدهم شكوى أهالى قرية شنواى " ترعة العداس " التابعة لمركز أشمون يتضررون من تعنت مدير هندسة رى أشمون وعدم التعاون معهم في حفر مسقة العداس التي تم ردمها منذ 2017 ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للرى بمراجعة الموقف على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حفاظاً على حقوق المواطنين والرقعة الزراعية، كما وجه برفع كافة تراكمات القمامة بإحدى الترع بقرية صنصفط بمنوف والتأكيد على ضرورة مراجعة المياه بها وذلك حيال شكوى عدد من مزارعي صنصفط يتضررون من عدم انتظام دورة المياه بالترعة حيث بها تكتلات قمامة تعوق مرور المياه داخل تغطية صنصفط مما يؤثر على الإنتاج الزراعى.



واستمع المحافظ لشكوى أشقاء " فقيد قرية شعشاع " بأشمون والذى وافته المنية مطلع الشهر الحالى خلال تصديه لتجار السلاح والمخدرات بالقرية ويعول 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة وليس لديه مصدر دخل ثابت، يلتمسون إطلاق اسمه على مدرسة شعشاع الابتدائية " تحت الإنشاء " تخليداً لذكراه.

ووجه المحافظ إدارة المجالس بالديوان العام بعرض الموضوع بالمجلس التنفيذي للمحافظة ، كما وجه مدير مديرية التضامن الإجتماعى على الفور بسرعة اتخاذ اللازم نحو إمكانية صرف معاش لأسرة الفقيد مراعاة لظروفه المعيشية.

كما وجه محافظ المنوفية إدارة العلاقات العامة باصطحاب إحدى الحالات لمديرية الصحة لتسهيل إجراءات قرار صرف علاج على نفقة الدولة لمواطنة من ناحية البتانون بشبين الكوم تعول ابن مريض بضمور في المخ ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعى وتخاطب وتنمية مهارات نظراً لظروفها.