محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة من حريق حظائرهم بتلا

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من المساعدات المالية العاجلة للأسر المتضررة من نشوب حريق بمنشأتهم وحظائرهم إثر حدوث ماس كهربائى بمنطقة المعهد الدينى بمركز ومدينة تلا والذى وقع الخميس 7 إبريل الجارى ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام، وبحضور إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، ورئيس جمعية أهل تلا للأعمال الخيرية ، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأولى بالرعاية ولا سيما الحالات من ذوى الظروف الإنسانية لرفع العبء عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة وآمنة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل لجنة تضم فريق الإغاثة بالمديرية ولجنة الإغاثة بإدارة تلا لمعاينة مكان الحادث وحصر الخسائر وإعداد تقرير مفصل عن الحادث ، مشيراً إلى أنه وبالتنسيق بين المحافظة وإحدى الجمعيات الأهلية تم صرف مبلغ (73) ألف جنيه وذلك بعد مراجعة المستندات والتقارير المقدمة من الأسر المتضررة ، بالإضافة إلى أنه جارى استيفاء مستندات صرف مساعدات النكبة من بند الإغاثة طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك ليصل إجمالى المساعدات المالية المقدمة إلى (110) ألف جنيه لتلك الأسر ، لافتا إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى الأن تم صرف ما يقرب من (3) مليون جنيه من بند الإغاثة كمساعدات مالية وتعويضات للممتلكات.

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة بإجراء معاينة ميدانية واتخاذ اللازم حيال شكوى إحدى الأسر الأكثر تضرراً من جراء وقوع الحادث والذى أسفر عن نفوق (8) رؤوس من الماشية والأغنام.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة ، مثمناً الدور البارز الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود المحافظة في تقديم يد العون لتلك الأسر وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.