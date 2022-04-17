محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بمتفرعات عاصم حما ومدخل كفر المصيلحة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق غير المخططة بمدينة شبين الكوم بنطاق حى شرق، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال ودفع منظومة العمل لتسريع معدلات الإنجاز، رافقه نائبه محمد موسى والمستشار الهندسى للمحافظة ورئيس حى شرق شبين الكوم.

وتابع محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع عبدالعظيم جعفر" انترلوك " ورصف شارع شبل الوراقى وذلك ضمن متفرعات شارع عاصم حما ، كما تابع أعمال التطوير بمدخل قرية كفر المصيلحة - الراهب وذلك ضمن خطة تطوير 21 شارع" رصف – انترلوك" بالمنطقة .

وشدد المحافظ على ضرورة رفع مطابق الصرف الصحى والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للأعمال مع ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة نهوها وفقاً للتوقيتات المقررة. كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ موقف سيارات الأجرة خلف كلية التربية الرياضية بنطاق حى شرق للتأكد من الالتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات بكافة خطوط السير بالموقف حفاظاً على حقوق المواطنين.

واطمأن المحافظ بنفسه من الركاب من عدم زيادة التعريفة، ووجه مدير مشروع المواقف بسرعة بحث شكاوى بعض السائقين ودراسة إمكانية تزويد الموقف باستراحات للمواطنين وأفراد أمن لضبط الشكل العام والحفاظ على المظهر الحضارى، فيما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع المرور بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وشن الحملات المرورية بدائرة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة استعدادات توريد القمح بالصوامع بجوار موقف الباجور بشبين الكوم ، ومتابعة أسعار السلع بسوق الجملة بحى شرق ، كما سيتم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية سنتريس ، فضلاً عن متابعة أعمال الرصف بمنطقة كلية التربية النوعية بأشمون.