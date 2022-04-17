محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة نائبا عن رئيس الوزراء

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة المطران أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس، وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة.

وأكد محافظ القاهرة على الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، متمنيًا دوام الاستقرار على مصر، وداعيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء محمد عقل رئيس حى الوايلى، وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، وشدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.