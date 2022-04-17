اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

الأحد، 17 أبريل 2022 12:17 م
الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

عبد الفتاح السيسى

السيسى

طائفة الأرمن الأرثوذكس

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