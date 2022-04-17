الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.