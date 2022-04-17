الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد يحيى، أمين رئاسة الجمهورية، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد.
الرئيس السيسى يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة المجيدالأحد، 17 أبريل 2022 12:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الاختيار 3 الحلقة 15 والصدمة الكبرى.. خيرت الشاطر يطلب لقاء سريا مع مدير المخابرات والسيسى يصدمه.. وتسجيل خطير لـ مرسي والمرشد عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.. والقائد العام عن الشاطر: فاكرنا تلامذةالأحد، 17 أبريل 2022 01:58 ص
الرئيس السيسى يهنئ ملكة الدنمارك بالعيد القومىالسبت، 16 أبريل 2022 02:12 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأرمن الكاثوليك بعيد القيامة المجيدالسبت، 16 أبريل 2022 01:26 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة المهندس محمد تاج الدين السهلىالسبت، 16 أبريل 2022 01:16 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة