محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" فى 6 قرى بمركز زفتى

الغربية ـ عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، أن عدداً كبيراً من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوشكت على الانتهاء، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعض القطاعات كالتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية البيطرية إلى أكثر من 90٪، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى (ششتا، كفر ششتا، شبرا اليمن، سنباط، شرشابة وشبراملس) ، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لعدد من المشروعات التي تتم داخل قرية كفر ششتا، حيث تفقد أعمال إنشاء مركز شباب متكامل بقرية كفر ششتا تكلفة 6.4 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي كفر ششتا والتي وصلت نسبة الأعمال بها إلى 96٪ بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ في قرية ششتا أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الشهيد عمرو خالد الابتدائيه والتي تم الانتهاء منها بتكلفة 2.4 مليون جنيه، محطة رفع الصرف الصحي والتي قاربت على الانتهاء بنسبة 97 % بإجمالي بتكلفة 25 مليون جنيه، إلى جانب أعمال تبطين ترعة أبو عبية بطول 630 مترا طوليا وبإجمالي تكلفة 10.4 مليون جنيه.

وتوجه محافظ الغربية إلى قرية شبراملس حيث تابع الأعمال الجارية في (مركز طب الأسرة ،محطة رفع الصرف الصحي ،المدرسة التجريبية الرسمية للغات، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، نقطة الإسعاف ، مجمع الخدمات الحكومية ،نقطة شرطة ، مركز الشباب) إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بقرية شبرا اليمن.

وتابع رحمي جولته بتفقد المشروعات بسنباط حيث تفقد (مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100 % بإجمالي تكلفة 5.4 مليون جنيه، كما تفقد أرض الوحدة الصحية ،وحدة الإسعاف).

اختتمت الجولة، باستعراض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية شرشابة حيث تفقد (نقطة الشرطة ،مبنى الشئون الاجتماعية ،محطة مياه ،أرض الوحدة الصحية ،نقطة إسعاف ، مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية).

يُذْكَرْ أن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هي مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1018 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.



