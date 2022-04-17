هانى غنيم يتفقد المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة بمدينة بني سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة، بمدينة بني سويف، والذي تم تخصيصه لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، رافقه محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مؤسسة مبادرة حياة كريمة ببني سويف والمنسقين الميدانيين للمؤسسة ببنى سويف.

وأثنى المحافظ على توفير مقر خاص بالمؤسسة بمنطقة الكورنيش، لتعزيز وتحقيق رسالة المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي، فضلا عن اسهامها بشكل كبير في متابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية.

جدير بالذكر أن المباردة الرئاسية قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السييسي في يناير 2019 م، لتوفير حياة كريمة وتحقيق تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، في مجال العمل التطوعي.



غنيم يتفقد المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة بمدينة بني سويف (1)



غنيم يتفقد المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة بمدينة بني سويف (2)



غنيم يتفقد المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة بمدينة بني سويف (3)



غنيم يتفقد المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة بمدينة بني سويف (4)



غنيم يتفقد المقر الجديد لمؤسسة حياة كريمة بمدينة بني سويف (5)