محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ 1018 مشروعا لحياة كريمة ويلتقى بلجنة استلام المشاريع

ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة والبالغ عددها 1018 مشروعا تم نهو 361 مشروعا بنسبة إنجاز وصلت 49,7 % وبتكلفة إجمالية 4433,28 مليون جنيه، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد ومديرى ورؤساء الهيئات والشركات المنفذة.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أهمية انتهاء كافة المشروعات فى المواعيد المحددة، مطالباً الشركات المنفذة بتكثيف العمالة خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك موجهاً أعضاء وحدة حياة كريمة بالمتابعة المستمرة لنسب الإنجاز والتحديات والمعوقات وعرض تقريرها اليومي.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية مشروعات قطاع الصرف الصحى والبالغ عددها 144 تم نهو 90 % منها بتكلفة مالية 680,5 مليون جنيه، كما ناقش الموقف التنفيذى لعدد 133 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، حيث تم نهو 95% منها بتكلفة 282,43 مليون.

وأشاد محافظ الغربية بقطاع الكهرباء الذى يشهد عمل مستمر بعدد 103 مشروعات من أصل 108 مشروعات بنسبة إنجاز 45,3% وبتكلفة مالية 324 مليون جنيه، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الغاز الطبيعى والبالغ عددها 55 مشروع جارى العمل فى 33 مشروع ونهو 5 آخرين بنسبة تنفيذ 25,8% بإجمالى تكلفة 541,7%.

وفى سياق متصل تابع رحمى مشاريع إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية البيطرية، حيث بلغت نسب إنجاز مشاريع المجمعات الخدمية الحكومية 90 % حيث تم نهو عدد 6 مجمعات خدمية من أصل 9 وجارى العمل بعدد ثلاث مجمعات أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون، وعن المجمعات الزراعية البيطرية تابع رحمى نسب إنجاز الأعمال بها والتى بلغت 82% بعدد 9 مجمعات تم نهو عدد 5 مجمعات وجارى العمل فى 3 آخرين أخرى بتكلفة مالية 50,9 مليون جنيه.

وتطرق الاجتماع لمناقشة مشروعات السكة الحديد والتى بلغت نسب نهو الأعمال بها 67% لعدد ثلاث مشاريع تم نهو مشروعين منهم وجارى العمل بالمشروع الثالث، بينما بلغت نسب إنجاز مشاريع البريد بزفتى 96,3% حيث تم نهو 26 مشروع من أصل ٢٧ بتكلفة مالية 33,8 مليون جنيه.

كما تابع المحافظ خلال اجتماعه آخر تطورات الأعمال بالكبارى والبالغ عددها 19 كوبرى، حيث تم نهو 16 كوبرى منهم بنسبة إنجاز 84% وبتكلفة إجمالية 17,16 مليون جنيه، مشيداً بتصدر قطاع التربية والتعليم نسب الإنجاز بنسبة بلغت 96 % حيث تم نهو عدد 73 مشروع من أصل 83 مشروع وجارى العمل بعدد 9 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 178,84 مليون.

وطالب رحمى بتكثيف الأعمال فى قطاعى الاتصالات والتضامن الاجتماعى حيث تم نهو3 مشروعات من أصل 54 مشروع بنسبة إنجاز 17% فى قطاع الاتصالات، إلى جانب تنفيذ عدد 11 مشروع فى قطاع التضامن الاجتماعى بنسبة 32.2 %.

كما تابع المحافظ أيضاً خلال اجتماعه نسب نهو الأعمال وتطورات الأعمال التى تشهدها قطاعات ( تبطين الترع، الشباب والرياضة، الصحة، الإسعاف، الرصف، العمارات السكنية، سكن كريم، نقاط الشرطة، أبراج المحمول، المجمعات الصناعية، الأسواق والمواقف والحماية المدنية).

وعقب الاجتماع، التقى المحافظ باللجنة المسئولة عن استلام المشاريع المنتهية بالمبادرة، والتى تضم هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، أساتذة كلية الهندسة من التخصصات المختلفة، جهة الولاية، جهة التنفيذ ومندوب دار الهندسة، حيث قامت اللجنة بتقديم تقريرها لعدد من المدارس والترع التى تم انتهاء العمل بها للتأكد من مطابقتها للمعايير، وناقش المحافظ معهم نتائج زيارتهم التفقدية وما تم ملاحظته خلال الجولة.