ماتت زوجته بعد قتله بساعات.. الإعدام للمتهمين بقتل مزارع بدلا من جاره بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع منذ قليل بثا مباشرا مع أسرة مزارع تم قتله من قبل 8 أشخاص بطريق الخطأ بدلا من جاره الذى اشتبك معهم بسبب سرقتهم محصول الذرة الشامية من أرضه.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، قد قضت برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى، بمعاقبة بمقتل مزارع بدلا من جاره، وذلك انتقاما من الذى اشتبك معهم على خلفية قيامهم بسرقة ذرة شامية من أرضه،

وقال ابن المجني عليه، محمد مجدي الغنيمي، إن الواقعة حدثت يوم 22 أغسطس 2021، حيث منع جارهم فى الأرض الزراعية اثنين من البلطجية بالتعدي على الأرض المجاورة لهم لسرقة الذرة منها، إلا أن البلطجية حضروا مرة أخرى وبرفقتهم 6 آخرين من البلطجية وبحوزتهم أسلحة بيضاء "شوم وسنج وسيوف"؛ للاعتداء على جارهم الذى عاد لمنزله فوجدوا والده وعمه نائمان فى الأرض، فقاموا بضربهما اعتقادا منهم أنه جارهم الذى منعم من السرقة.

ومن ناحيته، قال شوكت العشري، محامي المجني عليه، وكيل نقابة المحامين بالشرقية، إن الحادثة جريمة شنعاء، تقشعر لها الأبدان، تجرد فيها المتهمون من كل معاني الإنسانية وقاموا بالتعدي على أناس وقتلهم وسط أرضهم، مضيفا أن هذه الجريمة كاملة وثابتة بكل أركانها بالنسبة للقتل العمد والقصد الجنائي، فهي جريمة قتل عند مع استعراض قوى وترويح بالعنف بالنسبة للمجني عليهم، وشروع في قتل المجني عليه الثاني.

وأشار إلى أنهم لديهم الثقة التامة في حكم المحكمة والقضاء العادل في تحقيقه للعدالة المنجزة في حق هؤلاء المتهمين، حيث ارتكبوا مع سبق الإصرار والترصد قتل المجني عليه الأول، والشروع في قتل المجني عليه الثاني، مضيفا أن تلك الجريمة عقبتها إزهاق روح أم وهي زوجة المجني عليه الأول، حيث تعرضت لصدمة بعد سماع خبر قتل ووفاة زوجها مما تسبب في وفاتها، وجميعها جرائم متعاقبة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة فى الجسد، وبالانتقال وسؤال أسرة المجنى عليه، اتهموا أشخاص خارجين عن القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجنى عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجنى عليه، حزنًا على مقتل زوجها،تم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز ومعاونيه بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وبإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، من عزبة حسن أغا المجاورة لقرية شوبك بسطة.

وتبين من التحريات قيام شابين بسرقة كيزان الذرة الخضراء من أرض ملك جار المجنى عليه، فقام بنهرهما وتعدى عليهما بالضرب لتعمدهما نزول محصول الذرة وسرقته منذ أكثر من شهر، فقرر الشابين الإنتقام فعاد بعد ساعات من الواقعة بعد استعانتهم ب 6 آخرين من أصدقائهما، معدين معهم الأسلحة البيضاء والشوم، وبمجرد نزولهم الارض شاهدوا شخصان مفترشان الأرض قبل أن يغلبهما النعاس من شدة التعب من ري محصول الأرز المجاور لمحصول الذرة للشخص المعتدي علي الشابين فقاموا بالهجوم عليهما أثناء النوم مما أسفر عن مقتل " مجدى غ" 63 عاما مزارع وإصابة شقيقه إصابات بالغة تم على أثرها نقله للمستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، و قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، احالتهم للمحاكمة.



المجنى عليه وزوجته



