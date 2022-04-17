الإعدام شنقا لـ5 متهمين والمؤبد لـ3 لقتلهم مزارعا وإصابة شقيقه بالشرقية

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة فى الجسد، وبالانتقال وسؤال أسرة المجنى عليه، اتهموا أشخاص خارجين عن القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجنى عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجنى عليه، حزنًا على مقتل زوجها،تم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز ومعاونيه بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وبإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، من عزبة حسن أغا المجاورة لقرية شوبك بسطة.

وتبين من التحريات قيام شابين بسرقة كيزان الذرة الخضراء من أرض ملك جار المجنى عليه، فقام بنهرهما وتعدى عليهما بالضرب لتعمدهما نزول محصول الذرة وسرقته منذ أكثر من شهر، فقرر الشابين الإنتقام فعاد بعد ساعات من الواقعة بعد استعانتهم ب 6 آخرين من أصدقائهما، معدين معهم الأسلحة البيضاء والشوم، وبمجرد نزولهم الارض شاهدوا شخصان مفترشان الأرض قبل أن يغلبهما النعاس من شدة التعب من ري محصول الأرز المجاور لمحصول الذرة للشخص المعتدي علي الشابين، فظنوا أنه هو وقاموا بالهجوم عليهما أثناء النوم مما أسفر عن مقتل " مجدى غ" 63 عاما مزارع وإصابة شقيقه إصابات بالغة تم على أثرها نقله للمستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، و قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، احالتهم للمحاكمة.