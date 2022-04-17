اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 02:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الإعدام شنقا لـ5 متهمين والمؤبد لـ3 لقتلهم مزارعا وإصابة شقيقه بالشرقية

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 م
الإعدام شنقا لـ5 متهمين والمؤبد لـ3 لقتلهم مزارعا وإصابة شقيقه بالشرقية المجنى عليه
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وأمانة سر نبيل شكرى، بمعاقبة المتهمين بمقتل مزارع بالإعدام شنقا لـ 5 منهم والمؤبد لـ3 آخرين.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه بجروح بأنحاء متفرقة فى الجسد، وبالانتقال وسؤال أسرة المجنى عليه، اتهموا أشخاص خارجين عن القانون، مجهولي الهوية، بالاعتداء على المجنى عليه وشقيقه، فيما توفيت زوجة المجنى عليه، حزنًا على مقتل زوجها،تم تشكيل فريق بحث جنائى من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد محمد صديقى، رئيس مباحث المركز ومعاونيه بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وبإشراف اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، من عزبة حسن أغا المجاورة لقرية شوبك بسطة.
 
وتبين من التحريات قيام شابين بسرقة كيزان الذرة الخضراء من أرض ملك جار المجنى عليه، فقام بنهرهما وتعدى عليهما بالضرب لتعمدهما نزول محصول الذرة وسرقته منذ أكثر من شهر، فقرر الشابين الإنتقام فعاد بعد ساعات من الواقعة بعد استعانتهم ب 6 آخرين من أصدقائهما، معدين معهم الأسلحة البيضاء والشوم، وبمجرد نزولهم الارض شاهدوا شخصان مفترشان الأرض قبل أن يغلبهما النعاس من شدة التعب من ري محصول الأرز المجاور لمحصول الذرة للشخص المعتدي علي الشابين، فظنوا أنه هو وقاموا بالهجوم عليهما أثناء النوم مما أسفر عن مقتل " مجدى غ" 63 عاما مزارع وإصابة شقيقه إصابات بالغة تم على أثرها نقله للمستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، و قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، احالتهم للمحاكمة.
 
 

 


الشرقية

قرية شوبك بسطة

سرقة الذرة الشامية

مقتل مزارع بالخطا

جنايات الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات الزقازيق تطلب ضابط التحريات فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:32 ص

جنايات الزقازيق تسدل الستار على واقعة طفل ميت الفرماوى.. الجريمة هزت الرأى العام فى الشرقية والدقهلية.. سائق استدرج المجنى عليه لتوصيله وذبحه لسرقة التوك توك.. تخلص من جثته بحقل زراعى والمحكمة تقضى بإعدامه

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:30 م

جنايات الزقازيق تأجل محاكمة المتهمين فى قضية هايدى "ضحية الابتزاز الإلكترونى" بالشرقية للخميس المقبل للمرافعة.. وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل.. ووالدة المجنى عليها تؤكد ثقتها فى القضاء

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:30 م

جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد لترزى بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 12:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة