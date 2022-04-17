ضبط عامل أثناء سرقته مهمات السكة الحديد من حوش محطة سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكن ضباط قسم النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد سوهاج، برئاسة العميد محمد علام مأمور القسم، أثناء المرور بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج دائرة قسم أول سوهاج، من ضبط عامل أثناء قيامه بسرقة مهمات السكة الحديد من الحوش.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن تمكن ضباط قسم سكة حديد سوهاج حال مرورهم بحوش الفرز التابع لمحطة سكة حديد سوهاج دائرة قسم أول سوهاج من ضبط المدعو إسلام ا ح م 20 عامل ويقيم دائرة القسم داخل الحوش أثناء قيامه بسرقة مهمات مصلحية عبارة عن " 21 " قطعة تيل فرامل متروكات هيئة السكة الحديد مستعمله من قبل.

وبالكشف جنائياً عن المذكور تبين سابقة اتهامه في " 2 " قضية مخدرات سرقة متنوعة ومطلوب للتنفيذ عليه في القضية " ضرب "، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد السرقة وإعادة بيعها والتربح من ثمنها، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.