زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة بياك فى إندونيسيا

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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب اليوم الأحد منطقة بياك في إندونيسيا.

وذكر المركز - وفقا لما نقله راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري الناطق باللغة الإنجليزية - أن الزلزال ضرب على عمق 5 كيلومترات.