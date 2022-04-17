اليوم السابع
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الأحد، 17 أبريل 2022 01:19 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة بياك فى إندونيسيا

الأحد، 17 أبريل 2022 12:22 م
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة بياك فى إندونيسيا مقياس ريختر
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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 5.6 درجة ضرب اليوم الأحد منطقة بياك في إندونيسيا.

 

وذكر المركز - وفقا لما نقله راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري الناطق باللغة الإنجليزية - أن الزلزال ضرب على عمق 5 كيلومترات.


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