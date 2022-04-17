رمضانهم فى السجن.. ابن عاق ضرب والده حتى الموت والمحكمة تقضى بسجنه 7 سنوات

كتب أحمد حسني

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمين شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.



ضرب والده حتى الموت

قصة مؤلمة تجرد فيها المتهم من المشاعر الإنسانية، بعد ما قتل والده بالاعتداء عليه ضربا بالعصا.

القصة الحزينة بدأت بضرب المتهم لوالده حتى الموت، قوات الأمن ألقت القبض على المتهم وأحالته لمحكمة الجنايات المختصة.

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قضت بمعاقبة متهم بقتل والده بعصا خشبية، في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم ضرب والده المجني عليه "نصر.ن"، بأن أمسك عصا خشبية وانهال عليه ضرباً، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير للصفة التشريحية المرفق بالأوراق، ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية" بدون ضرورة لإحرازها، وبسؤال المتهم عن التهمة الموجهه إليه، قرر أنه لا يعلم ما حدث حينها ولم يرى والده إلا في المستشفى بعد الواقعة.