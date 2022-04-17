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فى دونيتسك ولوجانسك..

رئاسة الأركان الأوكرانية: تدمير 15 دبابة و24 مدرعة روسية خلال 24 ساعة

الأحد، 17 أبريل 2022 10:10 ص
رئاسة الأركان الأوكرانية: تدمير 15 دبابة و24 مدرعة روسية خلال 24 ساعة اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، عن تدمير 15 دبابة و 24 مدرعة روسية في دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت رئاسة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تقوم بعمليات نهب ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، موضحا أن القوات الروسية في أوكرانيا تواجه مشاكل كبيرة في الإمدادات.

وفى وقت سابق دمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز أطلقتها مقاتلات روسية، كانت قد أقلعت من مطار في بيلاروسيا، على منطقة لفيف الأوكرانية.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية - إنه "في يوم 16 أبريل، نفذت الطائرات الروسية من طراز سو-35 كانت قد أقلعت من مطار بارانوفيتشي البيلاروسي ضربات صاروخية على منطقة لفيف، ودمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز".

 

وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن 200 طفل لقوا حتفهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

 

وذكر المكتب - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن 360 طفلا آخرين أصيبوا حتى الآن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

 

 

 

 


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