"ديلفرى المخدرات" ينتشر فى أوروجواى.. والسلطات تعتقل 8 أشخاص

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات فى أوروجواى 8 أشخاص يعملون فى توصيل المخدرات إلى المنازل خاصة فى مدينة سالتو ، حيث أنهم على علاقة مع تجار المخدرات ويقيمون بتوزيعها فى نقاط مختلفة إلى المنازل عبر الدراجات البخارية او السير على الأقدام.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن الشرطة فى أوروجواى اعتقلت 8 أشخاص كانوا على صلة بتجار المخدرات فى العاصمة الشمالية "سالتو، حيث كانوا يعملون بتوصيل المخدرات إلى المنازل "ديلفرى" وقال كارلوس ميلو ، المتحدث باسم قيادة شرطة سالتو إنه تم مراقبة المتهمين منذ 3 أشهر وتم التحقيق معهم ، وهم 8 أشخاص 4 سيدات وثلاث رجال وشاب .

وبحسب ميلو ، تمكنت الشرطة من ضبط المخدرات ، والتوصل لطريقة البيع ، حيث أنهم يقسمون المخدرات الى قطع صغيرة ويخرجون لتوصيلها للمنازل عبر الدرجات البخارية أو سيرا على الاقدام .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطريقة لا تعتبر غريبة فى أو روجواى حيث أن تجار المخدرات يتبعونها منذ انتشار فيروس كورونا فى البلاد، حيث أنهم يرون أنه بذلك يصعب التوصل إليهم والقبض عليهم .

وخلال المداهمات للمقرات الرئيسية لبعض العاملين بتجارة المخدرات فى هذه العملية تمكنت الشرطة من مصادرة 5 سيارات و300 جرام من الكوكايين وأكثر من 150 الف بيزو أوروجواى و8000 دولار وسلاحين.

وفى أكتوبر 2019، أفادت الشرطة فى أوروجواى أن هذه الاستيراتيجية الجديدة لبيع المخدرات أصبحت منتشرة وأطلقوا عليه "ديلفرى المخدرات" حيث فى هذا الوقت تم اغلاق العديد من منافذ بيع المخدرات فى مركز مونتفيديو .