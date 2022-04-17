اليوم السابع
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جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب مجلس اتحاد الطلاب اليوم

الأحد، 17 أبريل 2022 03:00 ص
جامعة حلوان تنظم حفل تنصيب مجلس اتحاد الطلاب اليوم جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم جامعة حلوان اليوم الأحد، حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمى 2021 / 2022 وذلك بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة وعقب ذلك سيتم عقد إفطار رمضاني لأعضاء الاتحاد بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان. 
 
ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويقام الاحتفال تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة. 
 
 
وكان الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أكد أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية وتسعى إلى أن توفير جميع الإمكانيات المتاحة للطلاب مشيدا بدور عمداء ووكلاء الكليات ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات في دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة كما هنأ الطلاب بالتنصيب وحثهم على بذل المزيد من الجهد متمنيا لهم النجاح والتفوق في جميع المجالات للارتقاء بالجامعة.
 
فيما قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مؤكداً أن اتحاد طلاب الجامعة سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة إلي إعلاء إسم الجامعة بين الجامعات المصرية مقدما لهم كل الدعم مؤكدا على دور الاتحادات الطلابية كحلقة وصل بين طلاب الجامعة وإدارتها.

جامعة حلوان

اتحاد الطلاب

اخبار مصر

الاتحادات الطلابية

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