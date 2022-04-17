انتشال جثمان الطفلة سجدة بعد 4 أيام من البحث بمصرف الحصافة بالقليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثمان الطفلة "سجدة"، صاحبة الـ 3 أعوام، من مصرف الحصافة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والتى سقطت داخل رشاح القرية أثناء لهوها أمام منزلها، وذلك بعد 4 أيام متتالية من أعمال البحث عن الجثمان بالمصرف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطب الشرعى لفحص الجثمان وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وكان أهالي القرية قاموا بعمل سدود وسط مياه الرشاح كمحاولة منهم للعثور على جثمان الطفلة، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات من الشباب فى القليوبية، فى البحث عن جثمان الطفلة، وناشدوا بزيادة عدد الغواصين المشاركين فى أعمال البحث عن الجثمان.

وقال عم الطفلة، أن ابنة شقيقه سقطت فى مياه الرشاح الخميس الماضى، حيث كانت تلهو مع ابن خالها أمام الرشاح وسقط من يدها كيس حلوى داخل الرشاح، وأثناء محاولتها العثور عليه سقطت داخل الرشاح.

وأشار خال الطفلة، إلى أن "سجدة" وحيدة والديها، وأن رشاح القرية شهد وقائع كثيرة مماثلة، موضحًا أن الرشاح يمثل خطورة كبيرة على الأهالى والأطفال، مطالبًا المسؤولين بعمل سور خشبى بطول الرشاح وعمل حاجز خرسانى لمنع تكرار الحوادث.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طفلة غرقًا برشاح بقرية كفر الحصافة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الطفلة تدعى "سجدة.ح"، 3 سنوات، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لانتشال الجثة.