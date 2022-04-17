المشدد 3 سنوات لعاطل سرق مزارعا بالإكراه في الشرقية

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود بلاغا من " عبد المعبود.م . إ" عامل زراعي ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بالمدعو" إبراهيم . ال . ع " عاطل ومقيم بدائرة المركز ، بتكتيفه من ظهره وشل حركته والتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقام بسرقة رأس الماشية خاصته ولاذ بالفرار.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.