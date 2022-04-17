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المشدد 3 سنوات لعاطل سرق مزارعا بالإكراه في الشرقية

الأحد، 17 أبريل 2022 11:06 ص
المشدد 3 سنوات لعاطل سرق مزارعا بالإكراه في الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 5263 لسنة 2021 جنايات الحسينية ، بالتعدي بالضرب علي مزارع وسرقة رأس الماشية خاصته بالإكراه.
 
تعود أحداث القضية لشهر أغسطس عام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود بلاغا من " عبد المعبود.م . إ" عامل زراعي ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بالمدعو" إبراهيم . ال . ع " عاطل ومقيم بدائرة المركز ، بتكتيفه من ظهره وشل حركته والتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، وقام بسرقة رأس الماشية خاصته ولاذ بالفرار.
 
 
كشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

سرقة رأس ماشية

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الحسنية

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