اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة ترفع حالة الطوارئ وتكثف الترصد لمواجهة متحور كورونا XE

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:11 م
الصحة ترفع حالة الطوارئ وتكثف الترصد لمواجهة متحور كورونا XE وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن اللقاحات المتوفرة حاليا فعالة في مواجهة كافة متحورات كورونا الحالية والمكتشفه حديثا بما فيها متحور XE.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك تكثيف من جانب قطاع الطب الوقائى بترصد جميع المتحورات الخاصة بكورونا وفي مقدمتهم المتحور الجديد XE وتابع : جميع البرتوكولات العلاجية لكورونا تصلح لعلاج المتحورات الجديدة، ولا داعى للخوف، ومتحورات أوميكرون وسلالاته تتجه نحو التحور للأضعف.
 
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة للوقاية من المتحورات المختلفة لكورونا وتابع : اللقاح هام جدا لإحباط تحور كورونا، وناشد المواطنين بالإسراع فى الحصول علي اللقاح وجرعتة التنشيطية. 
 
وطالب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بالتزامن مع شهر رمضان الكريم. 
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

متحورات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة