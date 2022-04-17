الدفاع البريطانية: قصف روسى مستمر شرق أوكرانيا تمهيدا لعملية عسكرية جديدة

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا ترغب في إجبار أوكرانيا على قطع كل علاقاتها بأوروبا والغرب، لافتة إلى أت هناك قصف روسي مستمر على مناطق شرق أوكرانيا تمهيدا لعملية عسكرية جديدة.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أن روسيا تنشر قوات جديدة حول منطقتي خاركيف وسفيردونيتسك، مشيرة إلى أن روسيا تستقدم وحدات جديدة من قواتها في بيلاروسيا إلى شرق أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال