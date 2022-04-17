الاستعداد لافتتاح 48 ورشة حرفية بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء لافتتاح 48 ورشة حرفية جديدة وصلت تكلفة الإنشاء لها 50 مليون جنيه.

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انه تجرى حاليا التشطيبات النهائية لهذه الورش وهى ضمن مكونات المجمع الصناعى الحرفي، لافتا إلى أن عددها 48 ورشة حرفية تقع فى المنطقة الحرفية فى حى المساعيد بالعريش، لافتتاحها خلال العيد القومى للمحافظة 25 أبريل الجارى ضمن عددا من المشروعات الخدمية بالمحافظة .

أشار محافظ شمال سيناء، إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه إنشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية والذى يضم عدد 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

وأوضح المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن مجمع الصناعات الحرفية يقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من 48 وحدة منهم 43 وحدة كاملة التشطيب وجاهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل، ويشمل أنشطة النجارة والحدادة والالوميتال وتعبئة المواد البقولية ووحدات البلاستيك ، ويتم إنشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربى وبتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما أعلن محافظ شمال سيناء، انه سيتم خلال الاحتفال بعيد المحافظة القومى افتتاح محطة تحلية مياه جديدة على شاطئ العريش.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن هذه المحطة تعد أكبر محطة لتحلية مياه الشرب فى الشرق الأوسط بتكلفة 9 وتعمل بطاقة 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى تزداد ل300 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة ثانية، بنسبة ملوحة أقل من 500 ملليجرام، وبما يضاهى المياه المعدنية، وتغطى مراكز و مدن : العريش والشيخ زويد ورفح الى جانب منطقة وسط سيناء و تغذيتها بالمياه.

وقال انه سيتم افتتاح عددا آخر من المشروعات التنموية فى مختلف مدن ومراكز المحافظة وفى شتى القطاعات خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى، وتسليم التجمعات التنموية للمنتفعين خلال العيد القومى للمحافظة.