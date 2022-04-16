محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال إنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، بتفقد أعمال إنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالعريش .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، أن المجمع يضم 48 ورشة حرفية بالمنطقة الحرفية فى حى المساعيد بالعريش، وخلال جولته تابع محافظ شمال سيناء الأعمال الجارى تنفيذها تمهيدا لافتتاحها خلال العيد القومى للمحافظة.

وكان فى استقبال المحافظ خلال زيارته للمنطقة الحرفية بالمساعيد ، المهندس أحمد فايق، مدير المنطقة الحرفية، وضمن جولته قام المحافظ بتفقد أعمال الرصف وتوصيل المرافق للورش الحرفية داخل المجمع، بجانب زيارة الورشة الخاصة بتعبئة وتغليف المواد البقولية وورش النجارة"نجارة الباب والشباك-نجارة الموبليا".

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال الجارية بمجمع الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها خلال العيد القومى للمحافظة فى الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري، وتوزيع الورش الحرفية على المنتفعين.

لفت المحافظ إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه إنشاءات و25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية والذى يضم عدد 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل فى مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

من جانبه قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه سيتم الانتهاء من الأعمال التى يقوم بها جهاز التعمير بمجمع الصناعات الحرفية فى المواعيد المحددة وطبقًا للجدول الزمنى المخطط ، لافتًا إلى أن مجمع الصناعات الحرفية يقع بالمنطقة الحرفية بالمساعيد، ويتكون من عدد 48 وحدة منهم 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل، حيث يشمل أنشطة النجارة والحدادة والالوميتال وتعبئة المواد البقولية ووحدات البلاستيك ، ويتم إنشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربى وبتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

من ناحية أخرى قام محافظ شمال سيناء يرافقه رئيس منطقة التعمير بتفقد أعمال رصف الطرق فى مدينة العريش، وتابع رصف شارع الـ20 بداية من شارع 53 وحتى شارع الخزان ، بجانب زيارة شارع المركز الاستكشافى والخزان والذين يصلان شارعى الفاتح بشارع أسيوط، وشارع مدرسة الجولف وشارع المدرسة المعمارية.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمدينة العريش فى المواعيد المحددة وطبقًا للمواصفات، حتى تظهر مدينة العريش بوجهها الحضارى، ضمن مخطط تنمية وتطوير المدينة.



جولة محافظ شمال سيناء بالمجمع الصناعى