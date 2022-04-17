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الاتحاد الأوروبى يعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بـ50 مليون يورو

الأحد، 17 أبريل 2022 10:07 ص
الاتحاد الأوروبى يعلن عن مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بـ50 مليون يورو الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بـ50 مليون يورو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال

 

 


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