اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 07:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إن خلص الفول أنا مش مسئول.. أبو خليفة صاحب أحلى طبق فول للسحور فى سوهاج

الأحد، 17 أبريل 2022 04:00 ص
إن خلص الفول أنا مش مسئول.. أبو خليفة صاحب أحلى طبق فول للسحور فى سوهاج أبو خليفة صاحب أحلى طبق فول للسحور فى سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة سوهاج ، تناول أقبال الاهالى شراء الفول من محل الفول حيث يقوم عبده خليفة بتعبئة الفول حسب الطلب للزبائن ومنه الساده ومنه المحوج ومنه بالزيت الحار والحلو وزيت الزيتون ، ومنه ما هو بالبيض حسب طلب الزبون.

وقال عم عبده خليفه صاحب مطعم ، إن مطاعم الفول والطعمية بمحافظة سوهاج، تشهدا إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الفول في السحور والفول المدمس من الأطعمة الشعبية والمعروفة عند كل فئات الشعب، ويمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم ويعتبر من الوجبات الأساسية في سحور شهر رمضان.

وأشار عم عبده، إلى أن الفول في المطاعم له مذاق خاص ولكن إذا أحبت السيدة عمله بالمنزل فعليها غسل الفول جيدًا ثم وضعه في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم تغيير الماء وتغطية الوعاء بكمية كافية من الماء النظيف بين الحين والأخر، ثم إضافة كوب من العدس على الفول بعد غسله جيدًا تم يوضع على النار والفول البلدى بحتاج إلى مدة أكبر في التجهيز تصل إلى 8 ساعات والفول المستورد 4 ساعات فقط تكفى لكن الفول البلدى هو الأصل.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الفول المدمس

الفول

السحور

وجبة الفول

تحضير الفول

جدعنة المصريين

طريقة عمل الفول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طقوس أهالى قرى الأقصر فى رمضان.. شوربة الفول النابت أكلة الأطفال والكبار.. أبناء القرى يستمتعون بالأكلة أمام المساجد بعد التراويح.. وطهى وتجهيز الطبق يوميا بالليمون والبهارات والقرقوش من العيش الشمسى

السبت، 09 أبريل 2022 04:00 ص

سحور اليوم الثامن من رمضان.. طريقة عمل الفول بالقشطة وسلطة زبادى بالليمون

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:00 م

نصائح لمرضى فقر الدم فى شهر رمضان.. تناول إفطار متوازن يحتوى على كافة العناصر الغذائية.. وينصح بالفراولة والتين والموز والتفاح.. واختيار أطعمة غنية بالحديد.. ووضع عصير الليمون على الفول أو الزبادى فى السحور

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة