إن خلص الفول أنا مش مسئول.. أبو خليفة صاحب أحلى طبق فول للسحور فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة سوهاج ، تناول أقبال الاهالى شراء الفول من محل الفول حيث يقوم عبده خليفة بتعبئة الفول حسب الطلب للزبائن ومنه الساده ومنه المحوج ومنه بالزيت الحار والحلو وزيت الزيتون ، ومنه ما هو بالبيض حسب طلب الزبون.

وقال عم عبده خليفه صاحب مطعم ، إن مطاعم الفول والطعمية بمحافظة سوهاج، تشهدا إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الفول في السحور والفول المدمس من الأطعمة الشعبية والمعروفة عند كل فئات الشعب، ويمكن تناوله في أي وقت خلال اليوم ويعتبر من الوجبات الأساسية في سحور شهر رمضان.

وأشار عم عبده، إلى أن الفول في المطاعم له مذاق خاص ولكن إذا أحبت السيدة عمله بالمنزل فعليها غسل الفول جيدًا ثم وضعه في الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات ثم تغيير الماء وتغطية الوعاء بكمية كافية من الماء النظيف بين الحين والأخر، ثم إضافة كوب من العدس على الفول بعد غسله جيدًا تم يوضع على النار والفول البلدى بحتاج إلى مدة أكبر في التجهيز تصل إلى 8 ساعات والفول المستورد 4 ساعات فقط تكفى لكن الفول البلدى هو الأصل.