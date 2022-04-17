اليوم السابع
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إصابة عامل بطعنة نافذة بالبطن فى مشاجرة مع زوجته وابنته ببنى سويف

الأحد، 17 أبريل 2022 09:15 م
إصابة عامل بطعنة نافذة بالبطن فى مشاجرة مع زوجته وابنته ببنى سويف إسعاف
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب عامل، مساء اليوم الأحد، بطعنة نافذة في البطن، على أثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته وابنته، بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.
 
وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول "ه. ق. ع" 47 سنة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف، مصاب بطعنة نافذة في البطن.
 
 
دلت التحريات الأولية على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و زوجته وابنته، تعرض خلالها  لطعنة بالبطن بسكين المطبخ، تتراوح ما بين 10 سم إلى 15 سم، بينما اصيبت الزوجة بجرح سطحي في اليد حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى بنى سويف  وتواصل وحدة مباحث ناصر جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث
 
 

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