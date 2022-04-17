أيهما مفيد لصحتك.. الشيكولاتة الداكنة أم المحتوية على الحليب

كتبت أمل علام

أكدت بعض الدراسات أن فوائد الشيكولاتة الداكنة، من تحسين الذاكرة إلى الوقاية من أمراض القلب، تعود إلى محتوى الكاكاو العالي، الذى يحتوى على مركبات معززة للصحة تسمى الفلافونويد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



بيض الشيكولاتة

لكن البروفيسور دوان ميلور بجامعة أستون ببريطانيا، أكد أن معظم الدراسات التي تروج لمثل هذه الادعاءات الصحية "لا يمكن تطبيقها على العالم الحقيقي".

وكشف الدكتور ميلور عن أن غالبية الدراسات التي وجدت فوائد كبيرة جدًا لا تتضمن الشيكولاتة التي يمكنك شراؤها من المتاجر، ويستخدم العلماء تركيبات تحتوي على مستويات عالية بشكل غير عادي من مركبات الفلافونويد، حتى الشيكولاتة الموجودة على الرف والتي تحتوي على كاكاو بنسبة 100%، لن تحتوي على ما يكفي لإحداث أي فرق في صحتك، إلا إذا كنت تأكل بالطبع ألواحًا وألواحًا منها كل يوم، لكن السعرات الحرارية الزائدة ستؤدي إلى مخاطر أكبر تفوق أي فائدة صغيرة."

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا كنت تبحث عن بيضة عيد الفصح باهظة الثمن من الشيكولاتة الداكنة للغاية معتقدًا أنها على الأقل أفضل لك من الشيكولاتة بالحليب، فقد تضيع وقتك وأموالك.

وقدرت إحدى الدراسات أن الشخص يجب أن يأكل 12 قطعة كبيرة من الشيكولاتة الداكنة كل يوم لمدة شهر على الأقل للحصول على ما يكفي من مركبات الفلافونويد لفائدة صحة القلب.

علاوة على ذلك، فإن النكهة الطبيعية للشيكولاتة عالية الكاكاو مرة للغاية، من أجل تحسين المذاق، تضيف العديد من العلامات التجارية محليات ودهون إضافية، هذا يمكن أن يرفع عدد السعرات الحرارية إلى مستوى أعلى بكثير من شيكولاتة الحليب القياسية.

تحتوي بيضة Dark Chocolate Easter بنسبة 100% على ما يقرب من 1200 سعر حراري لكل بيضة - أكثر من نصف الحد الذى أوصت به هيئة الخدمات الصحية البريطانية، NHS للمرأة البالغة.

أكد الدكتور ميلور: "الفائدة الصحية الحقيقية الوحيدة للشيكولاتة الداكنة هي أنك عمومًا لا تأكل الكثير منها" "المرارة تجفف الفم، مما يعني أنك على الأرجح ستشعر بالرضا بعد عدة مربعات."