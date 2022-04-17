أوكرانيا تقدم استبيانا للمفوضية الأوروبية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

إبراهيم حسان

أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل، بأن أوكرانيا تقدمت باستبيان للمفوضية الأوروبية، بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن سقوط ماريوبول قد يعرقل أي مفاوضات مع روسيا، لاسيما وأن الوضع في ماريوبول مفجع، والمدينة لم تعد موجودة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، قال اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد لازالت تقاتل ولم تستسلم.

وأضاف شميهال -في تصريح لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أن مدينة ماريوبول لم تسقط بعد بالرغم من انتهاء المهلة التي منحتها روسيا للقوات الأوكرانية في المدينة للاستسلام، كما لم تسقط أي مدينة كبيرة في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن مدينة خيرسون فقط هي التي تخضع لسيطرة القوات العسكرية الروسية لكن بقية المدن تخضع للسيطرة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، استدعت روسيا السفير الإسرائيلى، احتجاجا على إدانة الخارجية الإسرائيلية حرب روسيا فى أوكرانيا، واتهمت وزارة الدفاع الروسية، الحكومة الأوكرانية، بمنع القوات الأوكرانية المحاصرة في مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها في مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام.

وذكّر المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى موجز عقده صباح اليوم الأحد، بالمبادرة الأخيرة التي تقدمت بها روسيا الليلة الماضية إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين في "آزوفستال" لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم.