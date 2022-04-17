الدفاع الروسية تعلن محاصرة 400 مرتزق داخل مصنع بمدينة ماريوبول الأوكرانية

إبراهيم حسان

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه جرى محاصرة نحو 400 مرتزق أجنبى داخل مصنع بمدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقا لما أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وقال وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، أن سقوط ماريوبول قد يعرقل أى مفاوضات مع روسيا، لاسيما وأن الوضع فى ماريوبول مفجع، والمدينة لم تعد موجودة، وفقا لما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان رئيس الوزراء الأوكرانى، دينيس شميهال، قال اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية فى مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق البلاد لازالت تقاتل ولم تستسلم.

وأضاف شميهال -فى تصريح لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن مدينة ماريوبول لم تسقط بعد بالرغم من انتهاء المهلة التى منحتها روسيا للقوات الأوكرانية فى المدينة للاستسلام، كما لم تسقط أى مدينة كبيرة فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن مدينة خيرسون فقط هى التى تخضع لسيطرة القوات العسكرية الروسية لكن بقية المدن تخضع للسيطرة الأوكرانية.

وفى وقت سابق، استدعت روسيا السفير الإسرائيلى، احتجاجا على إدانة الخارجية الإسرائيلية حرب روسيا فى أوكرانيا، واتهمت وزارة الدفاع الروسية، الحكومة الأوكرانية، بمنع القوات الأوكرانية المحاصرة فى مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لها فى مدينة ماريوبول، من التفاوض على الاستسلام.

وذكّر المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، فى موجز عقده صباح اليوم الأحد، بالمبادرة الأخيرة التى تقدمت بها روسيا الليلة الماضية إلى آخر أفراد القوات الموالية للحكومة الأوكرانية المحاصرين فى "آزوفستال" لنزع السلاح والاستسلام بغية إنقاذ أرواحهم.