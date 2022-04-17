"أوقاف أسوان": توزيع 13 ألف شنطة ضمن "صكوك الإطعام" على الأسر الفقيرة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تم البدء فى توزيع صكوك الإطعام هدية وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة أسوان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.



صكوك الإطعام هدية وزارة الأوقاف

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صكوك الإطعام بلغت نحو 13 ألف شنطة سيتم توزيعها على جميع مدن وقرى محافظة أسوان بإشراف تام بين وزارة الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعى.



صكوك الإطعام هدية وزارة الأوقاف

وأشار إلى أنه تم استلام وتوزيع ٦ أطنان من اللحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.



صكوك الإطعام هدية وزارة الأوقاف

جدير بالذكر أن هذه السلع واللحوم يتم تسليمها إجمالا لمديرية التضامن الاجتماعى ويتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن بإشراف كامل ومتابعة مديرية أوقاف بأسوان



صكوك الإطعام هدية وزارة الأوقاف