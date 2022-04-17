اليوم السابع
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أبناء قبيلة أولاد سعيد بجنوب سيناء يروون حكاياتهم فى الترحال.. فيديو

الأحد، 17 أبريل 2022 02:00 ص
أبناء قبيلة أولاد سعيد بجنوب سيناء يروون حكاياتهم فى الترحال.. فيديو أبناء قبيلة أولاد سعيد بجنوب سيناء يروون حكاياتهم فى الترحال
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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يعتز أبناء  قبيلة أولاد سعيد بجنوب سيناء بمحافظتهم، على عادات وتقاليد ورثوها عن ابائهم واجدادهم ، ورغم انخراطهم فى الزراعة وتعمير مساحات من مناطق طور سيناء الزراعية، إلا أنهم لا ينسون ماضيهم فى التنقل بين الجبال واتخاذها مسكنا لهم .



نقل تلفزيون "اليوم السابع"، مشاهد تظهر أبناء القبيلة وهم يتحدثون عن ماضي أجدادهم فى التنقل بين الجبال فى حياة صعبة، أعقبها استقرارهم وانخراطهم فى الزراعة وتعمير الأرض ، مؤكدين انهم سعداء بهذا التطور الذى كان للدولة فيه الدور الرئيسي فيه وتوفير المرافق الخدمية التى ساعدتهم على الاستقرار والتعمير وزراعة الأرض بأجود المحاصيل.

وقبيلة أولاد سعيد هى من بين 7 قبائل يطلق عليها اسم "الطورة"، وهي القبائل التى تسكن جبال ووديان  وسواحل جنوب سيناء ، وديارها ضمن هذه القبائل مدينة الطور .

وفى حديثهم لتلفزيون اليوم السابع ، سرد كبار سن تجاربهم فى الماضى وهم يتخذون بيوت الشعر مسكنا لها ويقطعون مئات الكيلومترات على ظهور الجمال لجلب المؤن، وكيف كانوا  يقيمون أفراحهم فى الزواج وطهور الأبناء و الاحتفاء بولادة طفل جديد ، وقضاء شهر رمضان والاحتفال بالعيد .

وسرد أبناء القبيلة الشباب،  كيف أصبح حالهم بعد ان شقت الطرق مناطقهم وانتشرت المدارس، وأصبحوا يسكنون بيوت الاسمنت ويهتمون بتعليم ابنائهم وحفر الآبار وزراعة الأرض بالمانجو والزيتون والقمح والشعير .

تعميرهم-للصحراء

تعميرهم-للصحراء


تقاليد-متوارثة
تقاليد-متوارثة


خدمات-الطرق-تغطى-مناطقهم
خدمات-الطرق-تغطى-مناطقهم


عددا-من-ابناء--قبيلة-اولاد-سعيد-يجنوب-سيناء
عددا-من-ابناء--قبيلة-اولاد-سعيد-يجنوب-سيناء


مزارع-القمح-والشعير
مزارع-القمح-والشعير


من-دبار-القبيلة
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