أبناء قبيلة أولاد سعيد بجنوب سيناء يروون حكاياتهم فى الترحال.. فيديو

جنوب سيناء ـ محمد حسين

يعتز أبناء قبيلة أولاد سعيد بجنوب سيناء بمحافظتهم، على عادات وتقاليد ورثوها عن ابائهم واجدادهم ، ورغم انخراطهم فى الزراعة وتعمير مساحات من مناطق طور سيناء الزراعية، إلا أنهم لا ينسون ماضيهم فى التنقل بين الجبال واتخاذها مسكنا لهم .







نقل تلفزيون "اليوم السابع"، مشاهد تظهر أبناء القبيلة وهم يتحدثون عن ماضي أجدادهم فى التنقل بين الجبال فى حياة صعبة، أعقبها استقرارهم وانخراطهم فى الزراعة وتعمير الأرض ، مؤكدين انهم سعداء بهذا التطور الذى كان للدولة فيه الدور الرئيسي فيه وتوفير المرافق الخدمية التى ساعدتهم على الاستقرار والتعمير وزراعة الأرض بأجود المحاصيل.



وقبيلة أولاد سعيد هى من بين 7 قبائل يطلق عليها اسم "الطورة"، وهي القبائل التى تسكن جبال ووديان وسواحل جنوب سيناء ، وديارها ضمن هذه القبائل مدينة الطور .



وفى حديثهم لتلفزيون اليوم السابع ، سرد كبار سن تجاربهم فى الماضى وهم يتخذون بيوت الشعر مسكنا لها ويقطعون مئات الكيلومترات على ظهور الجمال لجلب المؤن، وكيف كانوا يقيمون أفراحهم فى الزواج وطهور الأبناء و الاحتفاء بولادة طفل جديد ، وقضاء شهر رمضان والاحتفال بالعيد .



وسرد أبناء القبيلة الشباب، كيف أصبح حالهم بعد ان شقت الطرق مناطقهم وانتشرت المدارس، وأصبحوا يسكنون بيوت الاسمنت ويهتمون بتعليم ابنائهم وحفر الآبار وزراعة الأرض بالمانجو والزيتون والقمح والشعير .





تعميرهم-للصحراء







تقاليد-متوارثة







خدمات-الطرق-تغطى-مناطقهم







عددا-من-ابناء--قبيلة-اولاد-سعيد-يجنوب-سيناء







مزارع-القمح-والشعير



