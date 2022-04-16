اليوم السابع
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7 أشخاص ممنوعين من شرب القهوة.. تعرف عليهم

السبت، 16 أبريل 2022 09:00 م
7 أشخاص ممنوعين من شرب القهوة.. تعرف عليهم القهوة
كتبت ميرفت رشاد

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يمكن تعريف القهوة بأنها إكسير صحي، لقد وجد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، ويقلل من مخاطر الإصابة بفشل القلب ، بل ويقلل من خطر الإصابة بفقدان السمع ، كما أن شرب القهوة الداكنة قد يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يكون للقهوة في الواقع آثار جانبية سلبية أكثر من الإيجابية، وهناك أشخاص يجب عليهم تخطي شرب القهوة من أجل صحة أفضل، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

 

 مرض القولون العصبي:
 

إذا كنت مصابًا بمرض القولون العصبي ، فنحن نحثك على الحد أو تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

مرضى الجلوكوما:
 

يزداد  الضغط داخل العين لمن يعانون من الجلوكوما عند تناول القهوة وفقًا لدراسة حديثة ، لذلك يُشجع على الحد أو تجنب تناوله .

 

 فرط نشاط المثانة:
 

يمكن أن يزيد تناول الكافيين من تكرار التبول ،إذا كنت لا تشرب القهوة بانتظام ، فقد تكون أكثر حساسية لهذا التأثير.

أمراض القلب:
 

نظرًا لأن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، فمن المهم لأي شخص يعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقًا أن يتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول ما إذا كان استهلاك القهوة آمنًا أم لا.

 الحوامل:
 

توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة النساء الحوامل بالحد من الكافيين إلى 200 ملليجرام  يوميًا لتقليل مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

الرضاعة:
 

بما أن الكافيين منشط ومدر للبول ، فإن القلق هو أن الأم المرضعة قد تكون معرضة لخطر الإصابة بالجفاف، تقترح جمعية الحمل الأمريكية تجنب الكافيين قدر الإمكان أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

 

 اضطرابات النوم:
 

تجنب الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم ، على النحو الموصى به من قبل مؤسسة النوم .


القهوة

الفوائد الصحية للقهوة

الاشخاص الممنوع من القهوة

الحوامل

الرضاعة

القولون العصبى

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