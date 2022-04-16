7 أشخاص ممنوعين من شرب القهوة.. تعرف عليهم

كتبت ميرفت رشاد

يمكن تعريف القهوة بأنها إكسير صحي، لقد وجد أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، ويقلل من مخاطر الإصابة بفشل القلب ، بل ويقلل من خطر الإصابة بفقدان السمع ، كما أن شرب القهوة الداكنة قد يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يكون للقهوة في الواقع آثار جانبية سلبية أكثر من الإيجابية، وهناك أشخاص يجب عليهم تخطي شرب القهوة من أجل صحة أفضل، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

مرض القولون العصبي:



إذا كنت مصابًا بمرض القولون العصبي ، فنحن نحثك على الحد أو تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

مرضى الجلوكوما:



يزداد الضغط داخل العين لمن يعانون من الجلوكوما عند تناول القهوة وفقًا لدراسة حديثة ، لذلك يُشجع على الحد أو تجنب تناوله .

فرط نشاط المثانة:



يمكن أن يزيد تناول الكافيين من تكرار التبول ،إذا كنت لا تشرب القهوة بانتظام ، فقد تكون أكثر حساسية لهذا التأثير.

أمراض القلب:



نظرًا لأن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب زيادات مؤقتة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، فمن المهم لأي شخص يعاني من أمراض قلبية موجودة مسبقًا أن يتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص به حول ما إذا كان استهلاك القهوة آمنًا أم لا.

الحوامل:



توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة النساء الحوامل بالحد من الكافيين إلى 200 ملليجرام يوميًا لتقليل مخاطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

الرضاعة:



بما أن الكافيين منشط ومدر للبول ، فإن القلق هو أن الأم المرضعة قد تكون معرضة لخطر الإصابة بالجفاف، تقترح جمعية الحمل الأمريكية تجنب الكافيين قدر الإمكان أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

اضطرابات النوم:



تجنب الكافيين قبل 6 ساعات على الأقل من موعد النوم ، على النحو الموصى به من قبل مؤسسة النوم .