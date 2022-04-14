طبيبة بريطانية توضح دور تناول القهوة والشاى فى زيادة مشكلة تساقط الشعر

كتبت فاطمة خليل

تساقط الشعر من المشاكل المزعجة التى يمكن أن تؤثر على الثقة في النفس، وكشفت طبيبة أن تناول القهوة في الصباح يمكن أن يجعل شعرك يتساقط أو أن يزيد المشكلة سوءًا، بحسب ما ذكر موقع "نيويورك بوست".

وأوضحت الطبيبة البريطانية الدكتورة سارة كايات أن المكونات الموجودة في الشاي الأسود والقهوة يمكن أن تضغط على مستويات الحديد لديك مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.وأشارت إلى أن فقدان ما يقرب من 100 إلى 150 شعرة يوميًا أمر طبيعي، لكن بعض الناس قد يفقدون المزيد بسبب الإجهاد.

وسيتوقف تساقط الشعر في معظم الأوقات بمجرد تخفيف مستويات التوتر لديك، ولكن قول ذلك أسهل من فعله.وقالت الدكتور كايات إنه يجب عليك تجنب تناول الكافيين - والذي قد يتسبب في تساقط شعرك.

وأوضحت: "هل تعلم أن مادة التانين الموجودة في الشاي الأسود يمكن أن تمنع امتصاص الحديد، مما قد يزيد من خطر نقص الحديد وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر."

وأضافت "إذا كنت من محبي الشاي الأسود- حاول تقليل تناولك للشاي، أو حتى أفضل- التزم بالشاي الأخضر كبديل."

وتحتوي القهوة على حوالي 4.6% من التانين ، بينما يحتوي الشاي على حوالي 11.2% من التانين.

والتانين عبارة عن جزيئات تلتصق بالبروتينات وتوجد في خشب الشجر واللحاء والفواكه غير الناضجة وأوراق النباتات.وقالت الدكتور كايات إنه ليس فقط نقص الحديد الذي يمكن أن يضر بشعرك، ولكن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز قد يعانون أيضًا.

في حين أن معظم الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لا يتناولون مكاييل من الحليب، قالت الدكتور كايات إنه إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، يجب أن تحاول تجنب المنتجات التي قد تسبب لك انتفاخًا من أجل منع تلف الشعر وتساقطه.

ويعد عدم تحمل اللاكتوز أمرًا شائعًا جدًا، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية تجاهه، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وقشرة الرأس، مما قد يؤثر على صحة فروة الرأس وبالتالي يؤثر على صحة الشعر.

وفروة الرأس الصحية مهمة جدًا لأن البصيلات المصابة بالعدوى وقشرة الرأس والزيت قد تؤثر على نمو الشعر.

تشمل العلامات التي تدل على أن فروة رأسك قد لا تكون صحية الحك ، والتقشر أو قشرة الرأس ، والاحمرار ، والدهنية ، والبقع أو النتوءات.

وأضافت: "غالبًا ما تكون التغييرات البسيطة التي تطرأ على نظام العناية بالشعر المعتاد كافية لعلاج ذلك ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيجب أن يراجعك طبيب".