‎رئيس الوزراء يتفقد محور الفريق كمال عامر بالجيزة..صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء محور الفريق كمال عامر بالجيزة يرافقه عدد من الوزراء.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعماله، ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة، ورافقه خلال ذلك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من قيادات ومسئولي المتحف.

وفى مستهل الزيارة، شاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيليا يوثق مراحل إنشاء المتحف، وما تم تنفيذه من مختلف الأعمال حتى الآن سواء بداخله، أو خارجه فيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة به، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد، أن الدولة مهتمة بسرعة الإنتهاء من هذا الصرح العملاق، الذي يضم كنوز الحضارة المصرية، ويترقب العالم والمصريون افتتاحه قريبا ليصبح مزاراً جاذباً على خريطة السياحة العالمية، للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة في إطار من العرض المتحفي وفق أحدث الأساليب والتقنيات.

كما لفت إلى أن التطوير الذي تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يساهم في استكمال منظومة سياحية وحضارية مميزة تحقق للزوار تجربة فريدة، مكلفا محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من دهان واجهات العمارات المحيطة بالمتحف.