اليوم السابع
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وفاة شخصين غرقا أثناء الاستحمام في بحر شبين بالمحلة

السبت، 16 أبريل 2022 04:38 م
وفاة شخصين غرقا أثناء الاستحمام في بحر شبين بالمحلة شرطة المسطحات-أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شابان حتفهما غرقا أثناء الاستحمام في بحر شبين بمنطقة محلة أبو علي بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، بعد أن جرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة، وتم انتشال الجثامين ونقلهما لمشرحة المستشفى العام.

 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شابين ببحر شبين بمنطقة محلة ابو علي
 
انتقلت شرطة الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف وتم انتشال الجثامين وتبين قيامهما بالنزول للمياه بقصد السباحة فجرفهما التيار ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.
 
 
 
 

مدير أمن الغربية

المحلة

بحر شبين

قرية محلة ابو علي

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