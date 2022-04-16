وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يطالبان تجار سوق العبور بضبط الأسعار

كتب ـ سيد الخلفاوى

التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تجار سوق العبور ، على هامش جولتهما بالسوق، حيث طالبهم الوزير بضبط الأسعار والعمل على تخفيف العبء على المواطنين.

فى السياق ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تجار سوق بالتعاون مع الدولة لخدمة المواطن وعدم زيادة الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سوق العبور، لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الأسماك والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة.

كان قد وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور و المواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.