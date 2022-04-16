من ذاكرة التاريخ.. صورة نادرة للملكة اليزابيث فى زيارة لأحد مناجم روثرهام

ريهام عبد الله

يواصل الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر، الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، وذلك عبر نشر صور نادرة، من سنوات تواجد الملكة الطويلة على العرش، ونشر الحساب صورة نادرة للملكة يعود تاريخها لعام 1975، خلال زيارتها لأحد المناجم، وعلق الحساب :"الملكة تزور منجم سيلفروود بالقرب من روثرهام".



حساب العائلة المالكة البريطانية



الملكة اليزابيث

ومن جهة أخرى التقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بحفيدها دوق ساسكس الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل فى قلعة ويندسور الخميس الماضى، وذلك لأول مرة منذ تخليهما عن أدوارهما الملكية فى عام 2020.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التايمز، فقد وصل هارى وميجان صباح أول أمس الخميس، ويعتقد أنها استخدما منزل الأميرة يوجين وعائلتها للإقامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هارى وميجان حضرا صلاة خميس العهد، التى لم تشارك فيها الملكة لأول مرة منذ عام 1970 بسبب مشكلات تتعلق بالتنقل، مما أدى إلى تدخل الأمير تشارز أمير ويلز وزوجته دوقة كورنوال.

وأكد متحدث باسم ميجان وهارى زيارتهما، وقال إنهما توقفا فى بريطانيا فى طريقهما إلى لاهاى بهولندا لحضور دورة ألعاب، وزار مقر الإقامة الرسمى للملكة للاجتماع معها هى والأمير تشارلز الذى كان موجودا مع زوجته دوقة كوروال.

وأشارت تايمز إلى أن تلك المرة الأولى التى تزور فيها ميجان بريطانيا منذ عامين بعد أن تخلت هى وهارى عن أدوارهما الملكية.

ولم يحضر الزوجان الصلاة التذكارية التى أقيمت فى ذكرى وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة، بسبب مخاوف أمنية.

ويسعى الأمير هارى إلى مراجعة قضائية لقرار وزارة الداخلية بعدم توفير الأمن له أثناء زيارته من الولايات المتحدة، على الرغم من أنه عرض دفع ثمنها بنفسه.